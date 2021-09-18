Что известно о соглашении Aukus между США, Британией и Австралией и почему его критикует Франция

На днях Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эту инициативу расценивают как попытку противодействия Китаю.

Однако, кроме КНР, которая ожидаемо осудила соглашение как “крайне безответственное”, партнерство вызвало недовольство и Франции, которая теряет многомиллиардную сделку по строительству подводных лодок.

Что известно об этой ситуации и что об этом пишут западные СМИ – читайте в материале.

Трехстороннее партнерство и подводные лодки

Трехстороннюю инициативу назвали Aukus. О ее создании объявили совместно президент США Джо Байден и премьер-министры Великобритании и Австралии – Борис Джонсон и Скотт Моррисон.

Среди прочего, договоренности предусматривают, что США предоставят Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок. Это может сделать Австралию седьмой страной в мире, вооруженной подводными лодками с ядерными реакторами (после США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и России).

Однако такие договоренности напрямую затрагивают интересы Франции. Еще в 2016 году Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для строительства нового подводного флота стоимостью 40 млрд долларов. Этот флот должен был заменить австралийские дизель-электрические подводные лодки Collins, которым более двух десятилетий.

Всего несколько недель тому назад в правительстве Австралии подтверждали сделку с Францией. В общем речь шла о строительстве 12 подводных лодок. По состоянию на сейчас финансовый объем сделки оценивается в 66 млрд долларов.

И вот теперь новое трехстороннее партнерство между США, Великобританией и Австралией фактически аннулировало многомиллиардные договоренности с Парижем.

Министерство иностранных дел Франции уже выступило с гневным заявлением из-за отмены Австралией соглашения по строительству лодок.

– Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое преобладало между Францией и Австралией и основывалось на отношениях политического доверия, — отмечается в заявлении.

Во Франции, похоже, возлагают ответственность за эту ситуацию на США. Так, в заявлении французского МИД сказано, что решение Соединенных Штатов привело к отстранению европейского союзника и партнера, такого как Франция, от критически важного сотрудничества с Австралией. Кроме того, в МИД заявили, что такое решение сигнализирует о нехватке последовательности.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отдельно выступил с не менее острым заявлением, сравнив действия президента США Джо Байдена с деятельностью его предшественника Дональда Трампа.

– Это жестокое, одностороннее и непредсказуемое решение во многом напоминает мне то, что делал Трамп… Это удар в спину. Мы выстроили доверительные отношения с Австралией, и это доверие было предано. Так не делается между союзниками, — отмечал французский министр.

Из-за этих событий посольство Франции в Вашингтоне отменило торжественный прием, который планировался к годовщине решающей морской битвы в американской войне за независимость.

С заявлением уже выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который заверил, что Франция является жизненно важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе и Вашингтон будет продолжать сотрудничать с Парижем.

Премьер Австралии Скотт Моррисон также заверил, что его страна рассчитывает на тесное сотрудничество с Францией. В то же время политик подчеркнул, что Австралия просто не может отказаться от предложения США. По словам Моррисона, преимущества атомных подводных лодок очевидны.

– Они быстрее, имеют большую мощность, большую грузоподъемность. Австралийцы ожидают, что я как премьер-министр обеспечу лучшие возможности для их безопасности, — пояснил свою позицию Моррисон.

Что пишут об этой ситуации западные СМИ?

Скандал из-за нового трехстороннего альянса и подводных лодок вызвал обсуждение в западных СМИ.

По оценкам аналитиков, пакт Aukus, который также будет охватывать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности, является одной из самых больших сделок в области безопасности между тремя странами со времен Второй мировой войны, сообщает британское агентство ВВС.

По словам экспертов, это свидетельствует о том, что Вашингтон активизирует свои усилия по противодействию Китаю.

– США ранее делились этой технологией (подводных лодок, — Ред.) только с Великобританией. Поэтому тот факт, что Австралия теперь присоединяется к этому клубу, указывает на то, что Соединенные Штаты готовы осуществить важные новые шаги и отказаться от старых норм, чтобы ответить на вызов Китая, — заявил в комментарии американскому телеканалу NBC News Сэм Роггивен, директор Программы международной безопасности аналитического центра The Lowy Institute в Сиднее.

А Малкольм Дэвис, старший аналитик по вопросам оборонной стратегии Австралийского института стратегической политики в Канберре, сообщил NBC News, что пока перспективы улучшения отношений с Китаем не слишком велики, Австралия должна думать о собственной безопасности.

– Я думаю, что в результате этого (соглашения между США, Великобританией и Австралией, — Ред.) Китай, вероятно, усилит давление на нас, но, откровенно говоря, мы должны это сделать, чтобы обеспечить нашу безопасность – пояснил он.

Бывший посол Великобритании во Франции лорд Питер Рикеттс сообщил Sky News, что возмущение Парижа понятно, ведь пакт Aukus является тяжелым ударом для оборонной промышленности Франции.

– Я надеюсь, что британские и американские министры ищут пути, как заверить Францию, что отношения с ней относительно обороны остаются важными. Однако это тяжелый удар для Франции и ее оборонной индустрии, – подчеркнул дипломат.

“You can understand why the French are angry” Lord Ricketts, former UK ambassador to France, says the AUKUS defence partnership is a “heavy blow to the French defence industry”. https://t.co/SOdbtSO8Cs pic.twitter.com/4xo7aGxp2i — Sky News (@SkyNews) September 16, 2021

Директор австралийского аналитического центра The Lowy Institute Эрве Лемае высказал мнение, что потеря Францией многомиллиардного контракта является ударом по президенту этой страны Эммануэлю Макрону.

– Единственная страна, которая может быть так же разъярена объявлением об Aukus, как Китай, — это Франция. Отказ Австралии от сделки с государственным французским предприятием Naval Group – это серьезный удар для Макрона с крупными коммерческими последствиями. Это может побудить Париж переосмыслить стратегическое партнерство с англоязычными странами, — считает Лемае.

Американское агентство Bloomberg также пишет, что пакт Aukus стал ударом для президента Франции Эммануэля Макрона, который только в июне принимал премьера Австралии Скотта Моррисона в Елисейском дворце и хвалил их дружеские отношения на встрече Большой семерки в Великобритании в том же месяце.

– Хотя Австралии может понадобиться больше десяти лет, чтобы построить подводные лодки, соглашение демонстрирует, как США объединяются с ключевыми англоязычными союзниками, чтобы сформировать более сплоченную систему обороны и компенсировать растущую военную мощь Китая, — добавляет агентство.

Неназванный американский чиновник сообщил Bloomberg, что соглашение Aukus продвигалось в течение нескольких недель, переговоры не афишировались. Во время переговоров Австралия пришла к выводу, что контракт с Францией больше не соответствует их интересам в сфере безопасности.

Между тем американское издание The New York Times пишет, что президент США Джо Байден, объявляя о соглашении Aukus, похоже, оттолкнул важного европейского союзника (Франция) и обострил и без того напряженные отношения с Пекином. Тот факт, что Париж потерял многомиллиардную сделку с Австралией, журналисты назвали дипломатической бурей.

– По сути, дипломатическая буря – это еще и бизнес-вопросы: потеря доходов для военной промышленности Франции и выгода для американских компаний… В 2016 году Франция заключила собственное соглашение о предоставлении Австралии обычных подводных лодок, и судебная тяжба по поводу его отмены кажется неизбежной, — отмечает издание.

А американский телеканал CNN со ссылкой на чиновников в Брюсселе информирует, что время объявления о пакте Aukus выбрано не очень удачно. Так, на этой неделе в Евросоюзе планировали представить свою Индо-Тихоокеанскую стратегию.

Журналисты отмечают: соглашение Aukus может восприниматься таким образом, что, несмотря на глобальные амбиции Брюсселя, его не воспринимают всерьез как геополитического игрока.

– Стратегия ЕС в отношении Китая отличается от стратегии США в одном: Евросоюз активно стремится к сотрудничеству с Китаем и рассматривает его как экономического и стратегического партнера. Официальные лица Брюсселя считают, что… могут использовать хорошие отношения с Китаем как буфер между Пекином и Вашингтоном, тем самым предоставляя ЕС возможность четкой и важной геополитической роли. Соглашение Aukus в глазах некоторых подорвала любые реальные претензии Брюсселя на влиятельное присутствие на мировой арене, — говорится в материале.

Еще один неназванный европейский чиновник, осведомленный с ситуацией, сообщил CNN, что последние события только укрепили мнение Франции о том, что Евросоюзу нужен собственный потенциал для защиты своих интересов и наращивания присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Источник: ВВС, NBC News, Sky News, The New York Times, CNN, Bloomberg, МИД Франции

Фото: Associated Press