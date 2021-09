Что известно о соглашении Aukus между США, Британией и Австралией и почему его критикует Франция

На днях Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эту инициативу расценивают как попытку противодействия Китаю.

Однако, кроме КНР, которая ожидаемо осудила соглашение как “крайне безответственное”, партнерство вызвало недовольство и Франции, которая теряет многомиллиардную сделку по строительству подводных лодок.

Что известно об этой ситуации и что об этом пишут западные СМИ – читайте в материале.

Трехстороннюю инициативу назвали Aukus. О ее создании объявили совместно президент США Джо Байден и премьер-министры Великобритании и Австралии – Борис Джонсон и Скотт Моррисон.

Однако такие договоренности напрямую затрагивают интересы Франции. Еще в 2016 году Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для строительства нового подводного флота стоимостью 40 млрд долларов. Этот флот должен был заменить австралийские дизель-электрические подводные лодки Collins, которым более двух десятилетий.

Всего несколько недель тому назад в правительстве Австралии подтверждали сделку с Францией. В общем речь шла о строительстве 12 подводных лодок. По состоянию на сейчас финансовый объем сделки оценивается в 66 млрд долларов.

И вот теперь новое трехстороннее партнерство между США, Великобританией и Австралией фактически аннулировало многомиллиардные договоренности с Парижем.

Министерство иностранных дел Франции уже выступило с гневным заявлением из-за отмены Австралией соглашения по строительству лодок.

Во Франции, похоже, возлагают ответственность за эту ситуацию на США. Так, в заявлении французского МИД сказано, что решение Соединенных Штатов привело к отстранению европейского союзника и партнера, такого как Франция, от критически важного сотрудничества с Австралией. Кроме того, в МИД заявили, что такое решение сигнализирует о нехватке последовательности.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отдельно выступил с не менее острым заявлением, сравнив действия президента США Джо Байдена с деятельностью его предшественника Дональда Трампа.

Из-за этих событий посольство Франции в Вашингтоне отменило торжественный прием, который планировался к годовщине решающей морской битвы в американской войне за независимость.

С заявлением уже выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который заверил, что Франция является жизненно важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе и Вашингтон будет продолжать сотрудничать с Парижем.

Премьер Австралии Скотт Моррисон также заверил, что его страна рассчитывает на тесное сотрудничество с Францией. В то же время политик подчеркнул, что Австралия просто не может отказаться от предложения США. По словам Моррисона, преимущества атомных подводных лодок очевидны.

Скандал из-за нового трехстороннего альянса и подводных лодок вызвал обсуждение в западных СМИ.

По оценкам аналитиков, пакт Aukus, который также будет охватывать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности, является одной из самых больших сделок в области безопасности между тремя странами со времен Второй мировой войны, сообщает британское агентство ВВС.

По словам экспертов, это свидетельствует о том, что Вашингтон активизирует свои усилия по противодействию Китаю.

А Малкольм Дэвис, старший аналитик по вопросам оборонной стратегии Австралийского института стратегической политики в Канберре, сообщил NBC News, что пока перспективы улучшения отношений с Китаем не слишком велики, Австралия должна думать о собственной безопасности.

Бывший посол Великобритании во Франции лорд Питер Рикеттс сообщил Sky News, что возмущение Парижа понятно, ведь пакт Aukus является тяжелым ударом для оборонной промышленности Франции.

“You can understand why the French are angry”

Lord Ricketts, former UK ambassador to France, says the AUKUS defence partnership is a “heavy blow to the French defence industry”. https://t.co/SOdbtSO8Cs pic.twitter.com/4xo7aGxp2i

— Sky News (@SkyNews) September 16, 2021