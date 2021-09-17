Всемирный банк больше не будет публиковать рейтинг легкости ведения бизнеса в разных странах – Doing Business.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба финансовой организации.

Там подчеркнули, что доверие к исследованиям Всемирного банка является чрезвычайно важным, поскольку они информируют о действиях политиков, помогают странам принимать более взвешенные решения и позволяют точнее оценивать экономические и социальные улучшения.

– Такие исследования также были ценным инструментом для частного сектора, гражданского общества, научных кругов, журналистов и других, расширяя понимание глобальных проблем, — отмечается в заявлении.

В то же время во Всемирном банке напомнили, что в отчетах Doing Business за 2018 и 2020 годы был выявлен ряд нарушений в данных. Такая информация появилась в июне 2020 года.

Из-за этого руководство Всемирного банка приостановило выпуск следующих отчетов Doing Business и инициировало серию проверок и аудитов отчетов, а также методологии их составления.

– Изучив всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о Doing Business, включая результаты прошлых обзоров, аудитов… руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить ведение рейтинга Doing Business, — подчеркивается в заявлении.

Во Всемирном банке планируют в дальнейшем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.

Рейтинг Doing Business – это индекс легкости ведения бизнеса, который составлялся Всемирным банком на основе годовых показателей стран. Индекс формировался по ряду критериев, таких как легкость открытия нового бизнеса, регистрация собственности, получение займа, уплата налогов и тому подобное. Рейтинг был важным маркером для инвесторов.

В рейтинге Doing Business 2020 года Украина заняла 64-е место из 190 стран. Наша страна тогда улучшила свои показатели по шести из 10 индикаторов.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство активно работает над тем, чтобы попасть в топ-30 рейтинга Doing Business.