В 2022 году, после перерыва из-за пандемии коронавируса, Всемирный экономический форум (ВЭФ) вновь состоится в швейцарском Давосе в обычном формате.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Ежегодная встреча Всемирного экономического форума запланирована на 17-21 января 2022 года в оффлайн-формате, при непосредственном участии лидеров государств, представителей бизнеса и гражданского общества.

Они должны рассмотреть экономические, экологические, политические и социальные вопросы, обострившиеся из-за пандемии.

Среди тем встречи – сотрудничество в борьбе с изменениями климата, развитие капитализма заинтересованных сторон (капитализма стейкхолдеров), использование технологий четвертой промышленной революции, а также обеспечение более инклюзивного будущего в сфере труда.

– Пандемия усилила раскол в обществе. Это критический год для лидеров, чтобы собраться вместе и сформировать необходимые партнерские отношения и политику. Встреча соберет вместе прогрессивных лидеров, которые будут развивать сотрудничество с участием многих заинтересованных сторон и решать насущные экономические, политические и социальные проблемы мира, — подчеркивается в сообщении.

Организаторы форума тесно сотрудничают с властью Швейцарии, экспертами, национальными и международными организациями здравоохранения, чтобы мероприятие прошло в безопасных условиях.

Более подробное расписание Всемирного экономического форума обнародуют позже.

Кроме того, ВЭФ проведет пятый саммит по устойчивому развитию. Это мероприятие состоится 20-23 сентября 2021 года в контексте Генеральной Ассамблеи ООН.

Тема саммита: Формирование справедливого, инклюзивного и устойчивого восстановления. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2000 лидеров государств, бизнеса и гражданского общества.

В последний раз Всемирный экономический форум в Давосе в привычном формате проходил в январе 2020 года, еще до того, как пандемия коронавируса начала распространяться по Европе.

В январе 2021 года из-за пандемии форум состоялся в онлайн-формате. Это была недельная виртуальная конференция Давосская повестка дня. Кроме того, в конце мая планировался физический саммит в Сингапуре, однако его отменили из-за ситуации с Covid-19.

Всемирный экономический форум в Давосе – самый престижный ежегодный глобальный саммит. Впервые это мероприятие было проведено в 1971 году.

Источник: Weforum.org

Фото: Weforum.org