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Факты / Мир / Мировые новости
Тетяна Забожко |

Существует ряд причин: в Белом доме объяснили, почему Байден периодически кашляет

Джо Байден

Периодический кашель президента США Джо Байдена не является поводом для беспокойства. Об этом во время брифинга сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

– Существует ряд причин, почему нам может понадобиться прочистить горло. Мы можем, например, немного простудиться, – отметила пресс-секретарь.

По ее убеждению, это может произойти с президентами, чиновниками, репортерами, но это не обязательно связано с медицинскими проблемами.

– У нас есть врач, который сопровождает президента в поездках. Он регулярно проверяет состояние здоровья Джо Байдена еще с начала пребывания на должности, – сказала Джен Псаки.

В марте мир обеспокоил тот факт, что 78-летний президент США трижды упал, пока шел по трапу самолета.

Тогда в Белом доме инцидент объяснили сильным ветром.

Источник: White House

Фото: Depositphotos

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