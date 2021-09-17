Изобразил Макрона Гитлером: во Франции оштрафовали мужчину на €10 тыс.

Во Франции суд признал виновным 62-летнего мужчину в оскорблении президента Франции Эммануэля Макрона. Подсудимый изобразил главу Франции канцлером Третьего Рейха Адольфом Гитлером в знак протеста против политики правительства относительно Covid-19.

Суд наложил штраф в размере €10 тыс. на бывшего рекламного менеджера Мишеля-Анже Флори, который разместил на рекламном щите на юге Франции изображение Макрона, похожего на немецкого диктатора.

Франция отменила запрет на так называемое оскорбление президента еще в 2013 году, но, как и любой другой гражданин, глава государства защищен законом от публичного оскорбления, хотя такие случаи редко попадают в суд.

После жалобы от партии LREM Макрона прокурор Лоран Роберт заявил в суде, что Флори продемонстрировал своим поступком “очевидную готовность навредить”.

На одном плакате, который вывесили в июле — через несколько дней после того, как правительство объявило о планах ввести медицинский билет — Макрона изобразили в нацистской форме и с гитлеровскими усами с подписью: Слушайся. Сделай прививку.

Спустя месяц, пока длилось следствие, Флори выставил еще один. На этот раз он сравнил Макрона с французским лидером военного времени Филиппом Петеном и в той же форме.

В суде Флори утверждал, что он имеет “право использовать юмор”, и сказал, что будет обжаловать приговор.