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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Великобритания изменила правила въезда для иностранцев и удалила 8 стран из красного списка

Велика Британія

Великобритания приняла решение упростить въезд вакцинированных против коронавируса иностранцев в страну. Новая норма касается граждан, прибывающих из всех стран кроме принадлежащих в Красную книгу.

Из этого перечня с 22 сентября Лондон удаляет ряд стран: Турцию, Пакистан, Мальдивы, Египет, Шри-Ланку, Оман, Бангладеш, Кению.

— Иностранцам, вакцинированным от коронавируса, можно сдавать только ПЦР-тест, чтобы попасть в страну, — сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс.

Он заявил, что британское правительство приняло упрощение новой системы накануне. До сих пор действовало другое правило: с 15 февраля иностранцы, приезжавшие в Великобританию, тестировались на коронавирус на второй и восьмой день.

С 4 октября правила изменят. Вакцинированные граждане смогут въезжать в Великобританию при наличии ПЦР-теста, если их страна не числится в красном списке. Кроме этого, им не нужно будет проходить тестирование до того, как вылететь в Великобританию.

Не вакцинированные от коронавируса желающие въехать в Великобританию, должны сдавать по два ПЦР-теста, как раньше.

Новая система будет действовать как минимум до 1 января 2022 года.

Решение британского правительства коснется только иностранцев, которые будут пересекать государственную границу с Англией и Шотландией. Правительство Уэльса пока такое решение не приняло.

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Украина заняла первое место в Европе по уровню госпитализации пациентов с коронавирусом. В стране в целом — 10 329 госпитализированных. По этому показателю она обогнала Великобританию (8339).

Источник: Sky News.

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