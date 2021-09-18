Франция отозвала послов из США и Австралии из-за потери военного контракта на $40 млрд

Франция отозвала своих послов в США и Австралии после того, как между двумя последними странами и Британией был создан альянс против Китая AUKUS.

Австралия объявила об отказе от большого контракта по закупке французских обычных подводных лодок в пользу американских атомных подводных лодок, из-за чего Франция потеряла $40 млрд.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив-Ле Дриан выступил с заявлением, в котором объявил о своем решении. Он сказал, что это было из-за неприемлемого поведения и этот шаг оправдан исключительной серьезностью заявлений между США и Австралией.

— Президент Эммануэль Макрона принял исключительное решение из-за серьезности заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США, — сказал Ле Дриан.

Альянс Австралии, Великобритании и США, который получил название AUKUS, был решительно осужден Францией. Ле Дриан даже назвал его ударом в спину. По его словам, президент США Джо Байден действует в стиле своего предшественника Дональда Трампа.

Конфликт Франции с США и Австралией на фоне альянса AUKUS

Согласно новому соглашению с США, Вашингтон предоставит Австралии подводные лодки с ядерными двигателями.

Франция в течение нескольких лет настаивала на европейской стратегии укрепления экономических, политических и оборонных связей в регионе, простирающейся от Индии и Китая в Японию и Новую Зеландию.

В среду утром президент Франции Эммануэль Макрон получил письмо от премьер-министра Австралии Моррисона, в котором объявлялось о решении отменить соглашение по подводным лодкам.

Затем французские официальные лица решили связаться с администрацией Байдена, чтобы узнать, что происходит. Обсуждение с Вашингтоном состоялись всего за два-три часа до публичного заявления Байдена.

Франция поставила вопрос о стратегии Индо-Тихоокеанского региона во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена, подчеркнув важность своей подводной программы с Австралией.

Французский дипломат сказал, что Австралия никогда ранее не сообщала Франции о своем намерении отказаться от сделки по подводным лодкам, в том числе во время встречи Макрона и Моррисона в Париже 15 июня.

— Это очень плохая новость и ужасное решение в сфере международной политики, — высказалась относительно ситуации министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

На фоне скандала Франция даже отказалась отмечать с США годовщину морской битвы.