США отреагировали на решения Франции отозвать посла из страны

США с пониманием относятся к позиции Франции в связи с ее решением отозвать для консультаций посла.

Официальный представитель Белого дома Эмили Хорн в Twitter.

— Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими партнерами в связи с их решением отозвать посла для консультаций. Мы понимаем их позицию и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий, как мы это делали в другие моменты на протяжении истории нашего длительного союза, — написала Хорн.

Она также добавила, что Франция является старейшим союзником и одним из сильнейших партнеров США.

В МИД Австралии также отметили, что жалеют о решении Франции отозвать посла и понимают глубокое разочарование Франции их решением. При этом в дипведомством подчеркнули, что Канберра с нетерпением ждет возможности снова сотрудничать с Францией.

На днях Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эту инициативу расценивают как попытку противодействия Китая.

Однако, кроме КНР, которая ожидаемо осудила соглашение как “крайне безответственную”, партнерство вызвало недовольство и Франции, которая теряет многомиллиардную сделку по строительству подводных лодок.

Что известно об этой ситуации и что об этом пишут западные СМИ — читайте в материале Фактов ICTV.