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Дмитро Кудрявцев |

Исламское государство совершило диверсию на газопроводе в Сирии

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Террористическая организация Исламское государство совершила диверсию на сирийском газопроводе Аль-Араби в районе Дейр-Али недалеко от Дамаска.

Боевики взяли на себя ответственность, написав об этом в социальных сетях.

Атака, совершенная 18 сентября, привела к тому, что в Дамаске и других населенных пунктах была прекращена подача электроэнергии.

Ремонтные работы проводились в течение дня. По данным министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, позже возобновилась подача газа на Аль-Араби.

Подача электроэнергии сначала была возобновлена в сирийской столице, после чего свет включили в других населенных пунктах.

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Фото: Depositphotos

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