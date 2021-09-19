Исламское государство совершило диверсию на газопроводе в Сирии

Террористическая организация Исламское государство совершила диверсию на сирийском газопроводе Аль-Араби в районе Дейр-Али недалеко от Дамаска.

Боевики взяли на себя ответственность, написав об этом в социальных сетях .

Атака, совершенная 18 сентября, привела к тому, что в Дамаске и других населенных пунктах была прекращена подача электроэнергии.

Ремонтные работы проводились в течение дня. По данным министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, позже возобновилась подача газа на Аль-Араби.

Подача электроэнергии сначала была возобновлена в сирийской столице, после чего свет включили в других населенных пунктах.