Только одна страна, Гамбия, способствовала своими действиями том, чтобы к середине XXI века средняя температура в мире выросла на 1,5 градуса по Цельсию. Другие же сделали недостаточно для противодействия изменениям климата, среди них — Украина.

Об этом говорится в отчете общественной организации Climate Action Tracker. Специалисты провели анализ климатических целей ряда стран мира, среди которых члены Европейского Союза, по выбросам углекислого газа до 2030 года. Около 70 государств их не представили, поэтому этих стран нет в отчете.

В нем говорится о том, что некоторые страны представили меньшие цели, чем в 2021 году — это может вызвать беспокойство. Среди них — Австралия, Бразилия, Индонезия, Мексика, Новая Зеландия, Россия, Сингапур, Швейцария и Вьетнам.

Цели большего количества государств — недостаточны для того, чтобы противодействовать изменениям климата. Лишь одна страна, Великобритания, имеет национальные цели, которые, вероятнее всего, могут удержать возрастание средней температуры.

Для противодействия глобальному потеплению следует сократить на 50% глобальные выбросы углекислого газа до 2030 года. Если же ничего не изменится, тогда страны не смогут удержать рост температуры.

Согласно оценке Межправительственной группы по изменению климата при ООН, возростание температуры на 1,5 градуса по Цельсию — теоретически допустимая норма. Ее превышение может привести к катастрофическим последствиям для природы.

Если страны не сократят выбросы, тогда к 2050 году температура может снова вырасти на 1,5 градуса, что станет кризисным показателем.

Парижское климатическое соглашение — документ, который должен способствовать ограничению негативных последствий возможного глобального потепления. Он обязывает страны мира сократить выбросы парниковых газов.

Документ приняли 12 декабря 2015 года на конференции Организации Объединенных Наций по проблемам климата. Соглашение подписали представители 196 стран мира.