На польско-белорусской границе найдены тела женщин и детей

В воскресенье, 19 сентября, вблизи польско-белорусской границы найдены тела людей.

Польская сторона сообщила о трех погибших

Dzisiaj tj.19.09 w rejonie przygranicznym z ???????? znaleziono zwłoki trzech osób. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura.#zgranicy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 19, 2021

— Сегодня, 19 сентября, в пограничном районе нашли тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура, — сообщила польская пограничная служба.

А в белорусском пограничном комитете заявили, что возле села Лесное в метре от белорусско-польской границы 19 сентября обнаружено тело женщины без признаков жизни. Рядом с телом находились трое детей в возрасте 7-15 лет, а также мужчина и пожилая женщина.

По информации белорусской стороны, вблизи места происшествия на контрольно-следовой полосе обнаружили признаки того, что тела перетаскивали из Польши в Беларусь.

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что погибшая — 39-летняя гражданка Ирака. На женщине не было обуви. Следствие не исключает смерть от переохлаждения.

Фото: Mariusz Błaszczak