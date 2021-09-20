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Абрамова Юлія |

На польско-белорусской границе найдены тела женщин и детей

Польскі військовослужбовці на кордоні з Білоруссю

В воскресенье, 19 сентября, вблизи польско-белорусской границы найдены тела людей.

Польская сторона сообщила о трех погибших

— Сегодня, 19 сентября, в пограничном районе нашли тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура, — сообщила польская пограничная служба.

А в белорусском пограничном комитете заявили, что возле села Лесное в метре от белорусско-польской границы 19 сентября обнаружено тело женщины без признаков жизни. Рядом с телом находились трое детей в возрасте 7-15 лет, а также мужчина и пожилая женщина.

По информации белорусской стороны, вблизи места происшествия на контрольно-следовой полосе обнаружили признаки того, что тела перетаскивали из Польши в Беларусь.

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что погибшая — 39-летняя гражданка Ирака. На женщине не было обуви. Следствие не исключает смерть от переохлаждения.

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Фото: Mariusz Błaszczak

Источник: Интерфакс-Украина

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