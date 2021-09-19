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Дмитро Кудрявцев |

Франция обвинила Австралию во лжи из-за соглашения о подводных лодках

Франція

Франция осуждает ложь Соединенных Штатов Америки и Австралии по поводу создания альянса против Китая.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в интервью местному телеканалу.

Австралия отказалась от многомиллиардного контракта по закупке французских подлодок, чтобы получить в рамках программы AUKUS американские технологии. Париж в итоге потерял 40 миллиардов долларов.

По словам Ле Дриана, Франция не знала о планах США, Великобритании и Австралии до последнего момента. Страну уведомили всего за несколько часов до публичного заявления.

В связи с этим глава французского МИД обвинил США и Австралию в двуличии и серьезном злоупотреблении доверием.

— Тот факт, что впервые в истории отношений между США и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает масштабы кризиса между нашими странами, – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ле Дриан отметил, что посол был отозван, чтобы можно было сделать переоценку ситуации.

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Напомним, 15 сентября президент Франции Эммануэль Макрон получил письмо от премьер-министра Австралии Моррисона по поводу решения отменить соглашение по подлодкам. До этого момента страна ни разу не уведомляла Париж о намерении отказаться от сделки.

На фоне дипломатического скандала Франция отозвала своих послов в США и Австралии.

В Белом доме в ответ заявили, что с пониманием относятся к позиции Парижа.

Источник: ВВС

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