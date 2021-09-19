Знаменитый боксер Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин

Титулованный филиппинский профессиональный боксер Мэнни Пакьяо объявил, что будет баллотироваться на пост президента Филиппин. Выборы должны состояться в 2022 году.

Пакьяо выдвинули кандидатом в президенты на съезде фракции PDP-Laban (Филиппинской демократической партии) – руководящей политсилы страны.

Во время выступления на съезде 42-летний боксер пообещал бороться с коррупцией и бедностью.

– Я смело принимаю вызов баллотироваться в президенты Филиппин. Нам нужен прогресс. Нам нужно победить бедность. Нам нужно, чтобы правительство служило народу честно, с сочувствием и прозрачно. Время пришло. Я готов принять вызов лидерства, — подчеркнул Пакьяо в своем Twitter по итогам съезда.

Мэнни Пакьяо – бывший чемпион мира по боксу сразу в восьми весовых категориях. Он был признан лучшим боксером независимо от весовой категории по версии журнала The Ring. В общем Пакьяо победил 16 бойцов за титул чемпиона мира.

В августе 2021 года он вернулся в бокс и встретился в ринге с кубинцем Йорденисом Угасом. В этом бою Пакьяо потерпел поражение, после чего намекнул на завершение карьеры.

За всю свою боксерскую карьеру он провел 72 боя (62 завершились победами, 8 поражениями и 2 ничьей).

Еще во время боксерской карьеры Пакьяо начал заниматься политической деятельностью. В 2016 году боксер стал сенатором: его избрали в верхнюю палату парламента Филиппин – Сенат.

Теперь же Пакьяо претендует на президентский пост.

Сейчас президентом Филиппин является Родриго Дутерте. Однако, он не сможет переизбраться на этот пост на следующих выборах: согласно конституции страны, президент может находиться у власти один шестилетний срок.

Дутерте известен своими неоднозначными заявлениями. Так, он предложил кардинальный способ борьбы с коррупцией на Филиппинах – стрелять в чиновников-взяточников.

А недавно президент Филиппин пригрозил тюрьмой гражданам, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса.

Источник: Associated Press, ВВС

Фото: Associated Press