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Юлія Захарченко |

В Китае перевернулось речное судно: 10 людей погибли, пятеро пропали без вести

В Китае перевернулось речное судно: 10 людей погибли, пятеро пропали без вести

На юго-западе Китае перевернулась речное судно. По данным государственных СМИ, по меньшей мере погибли 10 людей, еще пятеро человек пропали без вести.

Трагедия произошла за несколько дней до ежегодного китайского праздника средины осени. Согласно традициям, в этот день семьи собираются за одним столом, чтобы пообедать и съесть обязательный деликатес — лунные пряники.

По словам представителей местной власти, авария могла произойти из-за того, что судно было перегруженным. На борту находилось по меньшей мере 46 человек, тогда как его наибольшая вместимость — 40 людей.

Согласно последним данным, чрезвычайники спасли 31 пассажира. Большинство из людей, кто находился в лодке, предположительно были студентами.

Для участия в поисково-спасательной операции задействовали более десятка чрезвычайных команд и водолазов. Поиск пропавших усложняют сильные ливни и подводные течения.

В настоящее время специалисты продолжают спасательную операцию, правоохранители расследуют возможные причины аварии судна.

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Источник: AP News

Фото: Pexels

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