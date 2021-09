В Париже (Франция) местный канатоходец Натан Полин прошелся по тросу на высоте около 70 метров между Эйфелевой башней и Национальным театром Шайо.

27-летний мужчина со страховкой перешел по канату через реку Сена, в общем преодолев около 600 метров. Полин шел босиком и делал перерывы для отдыха (останавливался, ложился или садился на канат).

Сам канат был 3 см в ширину. Полин должен был идти прямо, а не боком.

Когда он начал свой маршрут от Эйфелевой башни, то находился на высоте 68 метров. Когда мужчина находился над Сеной, высота составляла около 30 метров, а когда приближался к театру – 56 метров.

За этим наблюдала толпа людей на Эйфелевой башне и вдоль берегов Сены.

Канатоходец уточнил, что его мотивация заключалась в том, чтобы сделать что-то прекрасное и поделиться этим новым взглядом на культурное наследие.

French slackliner Nathan Paulin walks 70 metres above the ground from the first floor of the Eiffel Tower in Paris pic.twitter.com/AeuCqNrZun

— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 18, 2021