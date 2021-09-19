В Париже (Франция) местный канатоходец Натан Полин прошелся по тросу на высоте около 70 метров между Эйфелевой башней и Национальным театром Шайо.

27-летний мужчина со страховкой перешел по канату через реку Сена, в общем преодолев около 600 метров. Полин шел босиком и делал перерывы для отдыха (останавливался, ложился или садился на канат).

Сам канат был 3 см в ширину. Полин должен был идти прямо, а не боком.

Когда он начал свой маршрут от Эйфелевой башни, то находился на высоте 68 метров. Когда мужчина находился над Сеной, высота составляла около 30 метров, а когда приближался к театру – 56 метров.

За этим наблюдала толпа людей на Эйфелевой башне и вдоль берегов Сены.

– Было нелегко преодолеть 600 метров. Нужно было сосредоточиться на всем вокруг, под давлением это было сложнее. Но это было прекрасно, — поделился впечатлениями Полин.

Канатоходец уточнил, что его мотивация заключалась в том, чтобы сделать что-то прекрасное и поделиться этим новым взглядом на культурное наследие.

Paris: le funambule Nathan Paulin s’est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4 — BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021

French slackliner Nathan Paulin walks 70 metres above the ground from the first floor of the Eiffel Tower in Paris pic.twitter.com/AeuCqNrZun — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 18, 2021

Незабываемое зрелище для парижан и гостей города мужчина устроил по случаю Дней европейского наследия, которые отмечают в эти выходные.

Дни наследия – это инициатива, основанная Советом Европы в 1991 году. Ее цель – привлечь внимание общественности к культурному наследию и его ценности для общества.

В такие дни закрытые культурные сооружения обычно открывают для посетителей.

Натан Полин ранее установил несколько мировых рекордов. В 2017 году в рамках телемарафона он также прошел по канату над Сеной.

В Париже канатоходец преодолел 600 метров по тросу между Эйфелевой башней и театром / 6 фотографий

Ранее в Португалии бразильский серфер Родриго Коха установил мировой рекорд: он прокатился на волне высотой 80 футов (более 24 метров).

Источник: The Guardian, France Bleu

Фото: Associated Press