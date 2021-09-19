В Индонезии убит один из главарей Исламского Государства

В Индонезии в ходе контртеррористической операции был ликвидирован один из самых разыскиваемых в стране боевик Исламского Государства.

По словам военного начальника провинции Центральный Сулавеси Фарида Макруфа, в джунглях были убиты два террориста.

— Али Калора был самым разыскиваемым террористом и лидером моджахедов Восточной Индонезии, которые являются сторонниками ИГИЛ, – сообщил Макруф.

Операция была проведена в районе Париджи-Мутунг, который граничит с районом Посо — центром экстремизма в провинции.

В настоящий момент, правоохранительные органы и военные продолжают розыск еще четверых террористов.

По данным издания, моджахеды ответственны за убийства полицейских и христиан в Индонезии. Полиция в течение последних нескольких месяцев организовала серию рейдов, чтобы поймать всех боевиков этой группировки.

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Исламское Государство – это мусульманская террористическая организация. Она действует в Ираке, Сирии, Ливии, Нигерии, Афганистане и других странах.

Группировка была основана в 1999 году иорданским радикалом Абу Мусаб аз-Заркави.

Моджахеды Восточной Индонезии присягнули на верность ИГИЛ в 2014 году.

Фото: скриншот видео с канала AiirSource Military