Министр иностранных дел Франции встретился с послами из США и Австралии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сегодня, 19 сентября, встретился с французскими послами, отозванными в Париж для консультаций из США и Австралии.

Политики обсуждали стратегические последствия кризиса между странами.

— Речь шла о том, какие следует сделать выводы, — написали в коммюнике МИД Франции.

Австралия отказалась от многомиллиардного контракта по закупке французских подводных лодок, чтобы получить в рамках программы AUKUS американские технологии. Париж в итоге потерял $40 млрд.

Напомним, 15 сентября президент Франции Эммануэль Макрон получил письмо от премьер-министра Австралии Моррисона о решении отменить соглашение с подводным лодкам. До этого момента страна ни разу не сообщала Парижу о намерении отказаться от сделки.

На фоне дипломатического скандала Франция отозвала своих послов из США и Австралии.

В Белом доме в ответ заявили, что с пониманием относятся к позиции Парижа. Франция взамен осудила поведение Соединенных Штатов Америки и Австралии по созданию альянса против Китая.