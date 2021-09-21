Отец одной из погибших на МН17: Путину пора прекратить отрицание очевидного

Российская Федерация должна признать свою ответственность за уничтожение пассажирского Boeing МН17 в небе над Донбассом.

С таким обращением к президенту РФ Владимиру Путину выступил нидерландец Йос Джаноттен, потерявший в авиакатастрофе свою дочь, на слушаниях в судебном комплексе Схипхол.

— Я не понимаю, как в России целые группы людей могут работать, чтобы скрыть это страшное преступление. Я хотел бы спросить у Путина, помнит ли он, что большая часть подлодки Курск и тела членов ее экипажа были поднята со дна нидерландцами? Пусть Путин скажет, что это была ошибка, или еще что-то, но хватит уже отрицать очевидное, — заявил Джаноттен.

Мужчина рассказал, что узнал о гибели своей 26-летней дочери Лики и ее жениха Эрика после того, как вечером вернулся домой после работы.

По его словам, единственное чем он со своей женой могли себя успокаивать, так это надеждой, что молодые люди не успели почувствовать того, что с ними произошло.

— Мы смотрели новости, а там эти нелюди с мишкой в одной руке и оружием в другой. Просто нелюди, — вспомнил Джаноттен.

Он также рассказал, что хоронить дочь ему пришлось дважды, поскольку сначала удалось идентифицировать лишь часть ее тела, а позже был обнаружен череп девушки и некоторые ее кости.

Мужчина также подчеркнул, что с тех пор испытывает страх каждый раз, когда его вторая дочь вместе с семьей отправляется куда-либо в отпуск.

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Напомним, ранее в Схипхоле выступала Риа ван дер Стин, потерявшая в авиакатастрофе отца и мачеху. Она заявила, что никто из родственников жертв авиакатастрофы не верит в российскую пропаганду и манипуляции и они хотят, чтобы в Кремле об этом знали.

Женщина стала первой из членов семей погибших, которая смогла выступить на слушаниях в Гааге.

Свое выступления она начала на русском языке, процитировав Александра Солженицына.