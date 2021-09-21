Глава внутренних дел Великобритании Прити Патель пообещала принять жесткие меры в отношении России после того, как полиция обнаружила третьего агента ГРУ РФ, который участвовал в отравлении новичком Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

Британские следователи заявили, что доказательства причастности третьего мужчины к отравлению Новичком, в результате которого погибла гражданка Великой Британии, а еще четыре человека боролись за свою жизнь.

Речь идет о российском агенте Денисе Сергееве, который действовал под псевдонимом Сергей Федотов. Ему выдвинули ряд обвинений, в частности попытку покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Российские оперативники под прикрытием Александр Мишкин, который использовал имя Александр Петров, находясь в Великобритании, и Анатолий Чепига, который использовал псевдоним Руслан Боширов, уже обвинялись в покушении на убийство.

— Правительство продолжит чрезвычайно решительно реагировать на длительную и значительную угрозу со стороны Российского государства. Мы уважаем народ России, но мы сделаем все возможное, все необходимое для обеспечения безопасности нашей страны, — сказала Патель.

Она заявила, что ордера на арест были выданы на всех трех мужчин, которые считаются причастными к нападению.

Москва отказалась выдать подозреваемых, но Интерпол уже уведомили об этих агентах. Патель сказала, что шпионов арестуют, если они когда-нибудь снова выедут за пределы России.

— Если кто-то из этих лиц когда-нибудь выедет за пределы России, мы будем работать с нашими международными партнерами и будем принимать все возможные шаги, чтобы задержать их и, чтобы они предстали перед судом. Мы продолжим принимать решительные меры для противодействия угрозе, которую несет РФ, — сказала она.

Российским агентам не удалось убить бывшего офицера военной разведки Сергея Скрипача, который в 1990-х годах выступал в роли двойного агента Великобритании.

Однако нападение привело к смерти Доун Стерджесс, невинной британки, случайно нашедшей бутылку, в которой содержалось нервно-паралитическое вещество.

Фото: Priti Patel

Источник: Express