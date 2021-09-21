Из-за роста цен: Норвегия будет экспортировать в ЕС дополнительные 2 млрд кубометров газа

Норвежская компания Equinor объявила о получении разрешения на увеличение экспорта природного газа для стран Европы с 1 октября.

Такое решение было принято на фоне резкого роста цен на голубое топливо в Европе, сообщила пресс-служба предприятия.

Дополнительные 2 млрд кубометров газа будут поставляться с месторождений Осеберг и Тролль.

В пресс-службе Equinor отметили, что дополнительные шаги по разработке наращивания добычи для увеличения экспорта в ЕС начались еще в июне.

— Получение дополнительных разрешений от Министерства нефти и энергетики будут действовать на протяжении осенне-зимнего периода. Мы считаем, что это очень своевременно, поскольку Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, — заявил вице-президент компании Хельге Хаугане.

Он также пояснил, что месторождение Тролль работает лишь на половину мощности, поскольку 50% разведанных запасов остаются в земле для дальнейшего развития региона.

В частности, на месторождении Тролль-3 планируется добыть 347 млрд кубометров голубого топлива, тогда как разведанные запасы оцениваются в 715 млрд.

Equinor занимает второе место после российского газового монополиста ОАО Газпром по поставкам природного газа на рынок Европы.

Напомним, на прошлой неделе цена за тысячу кубометров голубого топлива практически достигла отметки в $1000, однако наращивание поставок из Норвегии приостановило его дальнейшее удорожание.

При этом Газпром демонстративно исполняет свои контрактные обязательства на минимально возможном уровне, отказываясь наращивать поставки.

Такие действия, по мнению экспертов, могут быть вызваны попыткой Кремля ускорить запуск своего газопровода Северный поток-2 как можно быстрее и добиться снятия с него ограничений.

Источник: пресс-служба компании Equinor

Фото: пресс-служба компании Equinor