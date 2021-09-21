107-летние сестры из Японии признаны старейшими в мире близнецами

107-летние сестры Умено Сумияма и Коме Кодама, проживающие в Японии, признаны старейшими в мире однояйцевыми женщинами-близнецами.

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

На момент фиксирования рекорда 1 сентября 2021 года сестрам исполнилось 107 лет и 300 дней.

Умено и Коме родились 5 ноября 1913 года на острове Седо (префектура Кагава) в большой семье из 13 человек.

По словам их близких, близнецы очень общительные и позитивные.

Сами рекордсменки отмечали, что их взросление напоминало телевизионную драму: в детстве они пережили издевательства из-за того, что были одинаковыми. Для Умено и Коме это стало одним из самых тяжелых переживаний в то время.

Сестры рано начали жить отдельно. Когда они закончили начальную школу, Коме покинула остров и поехала помогать дяде. Впоследствии она вышла замуж за мужчину не со своего острова. Умено же вышла замуж на Седо.

Близнецы пережили две мировые войны. Умено даже была вынуждена покинуть свой дом в конце Второй мировой войны, поскольку в горах неподалеку было построено бомбоубежище.

Сестры не имели возможности регулярно встречаться, поскольку проживали на расстоянии более 300 км друг от друга. Обычно они виделись на свадьбах и похоронах.

Однако, когда им исполнилось 70 лет, они несколько раз вместе совершали буддийские паломничества.

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Умено и Коме сейчас живут в разных домах престарелых.

Из-за пандемии коронавируса представители Книги рекордов Гиннеса не смогли лично посетить сестер, поэтому сертификаты о рекорде им прислали.

У Коме с возрастом ухудшилась память, а потому она не смогла в полной мере оценить значение сертификата. В то же время Умено расплакалась, когда увидела документ.

Ранее эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали самым возрастным игроком в мире 90-летнюю жительницу Японии Хамако Мори. Впервые в видеоигры она начала играть со своими детьми еще в 1981 году, а впоследствии у женщины появился собственный YouTube-канал.

Источник: Книга рекордов Гиннеса

Фото: Книга рекордов Гиннеса