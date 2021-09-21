Талибы уничтожили все достижения в сфере защиты прав за 20 лет в Афганистане — отчет

Талибы в Афганистане уничтожают все достижения в сфере защиты прав человека за последние 20 лет. Об этом говорится в отчете международной неправительственной организации Amnesty International, Международной федерации прав человека и Всемирной организации против пыток.

Несмотря на заявления талибов, что они будут уважать права граждан Афганистана, отчет организаций описывает массу нарушений, в частности, убийство мирного населения, блокирование гуманитарной помощи, ограничения в отношении женщин и подавление свободы слова.

— За чуть более пяти недель с момента вступления под контроль Афганистана талибы четко продемонстрировали, что они не серьезно относятся к защите или уважению прав человека. Мы уже видели волну нарушений — от нападений, репрессий и ограничений в отношении женщин, к подавлению протестов, средств массовой информации и гражданского общества, — сказала Динушика Диссанаяке, заместитель директора Amnesty International в Южной Азии.

Правозащитники заявили, что Совет ООН по правам человека должен создать механизм, который имеет мандат документировать, собирать и хранить доказательства преступлений в соответствии с международным правом и других серьезных нарушений прав человека и злоупотребления на всей территории Афганистана.

В отчете говорится, что с 15 августа в Афганистане почти ежедневно нападают на правозащитников. О преследовании также сообщают журналисты. Один из сотрудников СМИ сообщил, что талибы дали им указания, что они могут работать только в соответствии с законами шариата и исламскими нормами.

Политика дискриминации ярко применяется в отношении женщин. Сейчас большинство представительниц женского пола носят бурки и не выходят из дома из-за страха насилия.

Несмотря на запугивание, многие женщины вышли на массовый митинг 4 сентября. Через несколько дней Минобороны Афганистана издало приказ о запрете всех демонстраций без предварительного разрешения.

Представительница Международной федерации прав человека Джульетта Руссело заявила, что Совет по правам человека ООН должен принять меры. Также расследование преступлений против человечности должно пройти в Международном уголовном суде.

15 августа Талибан захватил власть в Афганистане. Президент Ашраф Гани уехал, люди начали массово покидать страну.

Их эвакуацией занимались другие страны, но талибан дал время только до 31 августа. 7 сентября Талибы сообщили о формировании нового правительства.

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Источник: Amnesty International