Министерство обороны Великобритании случайно злило данные с электронными адресами и фото более 250 афганских переводчиков, которые сотрудничали с британскими военными в Афганистане.

Данные более 250 переводчиков, которые хотят уехать в Британию и скрываются, ошибочно скопировали в письмо от Минобороны. Их адреса электронной почты могли видеть все получатели. В рассылке содержались имена людей и фото.

Министр обороны Бен Уоллес уже начал расследование инцидента, а в Министерстве извинились за это.

— Реальность такова, что мы оставили огромное количество наших переводчиков там, поэтому это будет глубокое влияние на людей, которые все еще находятся в Афганистане, — сказал экс-министр обороны Великобритании и депутат от консерваторов Джонни Мерсер в эфире программы ВВС Radio 4.

Он сказал, что разговаривал с братом одного человека, который прошел обучение в Великобритании для службы в афганских спецподразделениях, а затем его казнили после того, как войска США и Британии покинули Афганистан. Он добавил, что его семья сейчас скрывается.

Мерсер отметил, что из-за ошибки Министерства обороны и Министерства внутренних дел на афганские переводчиков сейчас “безжалостно охотятся талибы”.

Электронное письмо прислала команда, которая отвечает за политику Британии по перемещению и помощи людям в Афганистане, а также поддерживала с ними контакт пока в прошлом месяце радикальная группировка Талибан не установила контроль над страной.

Команда сказала переводчикам, что делает все возможное, чтобы помочь их перевезти. Также было сказано, что они не должны подвергать себя или свои семьи риску, если им опасно покидать текущее местонахождение.

Но один переводчик, получивший электронное письмо, понял, что данные более 250 афганцев, работавших с британскими силами, были скопированы в электронную почту.

— Эта ошибка может стоить жизни переводчикам, особенно тем, кто все еще находится в Афганистане, — сказал один из получателей ВВС.

Некоторые из переводчиков не заметили ошибки и ответили на электронные письма, где рассказали о текущей ситуации, что очень опасно.

Затем Министерство обороны направило еще один электронное письмо спустя 30 минут с заголовком Срочно с просьбой к получателям удалить предыдущее письмо с предупреждением Ваш адрес электронной почты могла быть сломана.

Переводчикам рекомендовали изменить свои электронные адреса.