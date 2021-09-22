В Польше гражданка Украины родили сразу четверо мальчиков. Вместе со старшим сыном в семье теперь пятеро детей. Но они могут остаться без отца, ведь мужчине грозит депортация.

Украинка Марина родила четверню 20 сентября в больнице Вроцлава. Об этом пишет издание Yavp.pl.

Роды у женщины произошли на 30-й неделе беременности. Четверо малышей родились здоровыми, с массой тела от 1270 до 1550 граммов. Также у супругов есть еще старший сын, которому 16 лет.

Новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо. Но они пробудут в медучреждении еще несколько недель под наблюдением неонатологов, пока дети не наберут вес.

Шесть лет назад семья переехала из Кропивницкого в польское государство. Они поселились во Вроцлаве, трудоустроились и арендовали жилье. Впоследствии Марина и Алексей заключили официальный брак.

Сейчас у молодых родителей возникли проблемы — Алексея могут депортировать из Польши.

На фирму мужчины пришли с проверкой пограничники и выяснили, что украинец работал без необходимого разрешения воеводы. Поэтому его оштрафовали на 3 тыс. злотых и обязали выехать из страны.

Супруги уже подало апелляцию на решение пограничной службы. Их юрист утверждает, что решение о депортации вынесли законно.

По словам специалиста, женщина не может остаться без мужа с пятью детьми. А Алексей должен иметь разрешение на работу, чтобы пойти работать и быть способным финансово обеспечить многодетную семью.

В то же время на историю украинцев обратила внимание уполномоченная помощница президента Польши по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор. Более того, она через Facebook обратилась к воеводе Нижнесилезского воеводства за помощью.

Источник: Yavp.pl