В Индии сотрудника ЦРУ атаковали устройством, которое вызывает гаванский синдром

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билл Бернс узнал, что один из членов его команды подвергся атаке неизвестным устройством, которое вызывает так называемый гаванский синдром. Это произошло во время визита ЦРУ в Индию в начале сентября.

Источник изданию CNN сообщил, что этот инцидент вызвал тревогу в правительстве США и заставил Бернса “кипеть” от гнева.

Некоторые официальные лица ЦРУ рассматривают этот инцидент как прямое сообщение Бернсу о том, что никто не находится в безопасности, в том числе и те, кто непосредственно работает на главных агентов страны.

Это уже не первый случай, когда этим оружием атаковали американского чиновника или спецагента. В прошлом месяце вице-президент США Камала Харрис была вынуждена отложить визит во Вьетнам после того, как посольство США сообщило о выявленных случаях гаванского синдрома среди сотрудников.

— Мы не комментируем конкретные инциденты или действия. У нас есть протоколы, когда люди сообщают о возможных аномальных инцидентах со здоровьем, которые включают надлежащее лечение. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы защитить наших агентов, — сказал представитель ЦРУ.

Ситуация в Индии может иметь драматические последствия, ведь график директора ЦРУ жестко держится в секретности, и среди чиновников США есть глубокая обеспокоенность по поводу того, как злоумышленники узнали о визите и могли спланировать атаку.

Что известно о гаванским синдроме?

Так называемый гаванский синдром впервые зарегистрировали на Кубе в 2016-2017 годах.

За этот период несколько десятков американских дипломатов жаловались на симптомы, которые включали головную боль, головокружение, потерю памяти и сообщали о симптомах характерных для сотрясения мозга.

Некоторые считают, что эти проблемы возникли в результате нападения с использованием микроволн и радиоволн.

Позже сообщалось об аналогичных выявленных случаях в Китае, России и Австрии. Были зарегистрированы неподтвержденные случаи в Польше, Грузии, на Тайване и в Вашингтоне.