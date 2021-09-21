В Словакии бывшего специального антикоррупционного прокурора Душана Ковачика приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчина длительное время занимал должность главного обвинителя страны по делам о коррупции и организованной преступности.

Специальный уголовный суд в Пезиноке признал его виновным в злоупотреблении своим положением, а также в сотрудничестве с мафиозной группой, которую он покрывал, вместо того, чтобы осудить.

По данным следствия, в 2017 году Ковачик получил взятку в размере €50 тыс. После этого он помог одному из лидеров словацкой мафии избежать заключения.

Суд признал Ковачика виновным по всем пунктам обвинения. Однако, решение суда еще не окончательное, ведь Ковачик не признал своей вины, а его адвокат после приговора суда заявил, что подсудимый будет подавать апелляцию.

В словацких СМИ Ковачик получил псевдоним Мистер 61:0 за то, что за несколько лет как специальный прокурор он не выдвинул обвинения ни в одном деле, расследование которых вел. Пресса также называла его подметальщиком.

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Источник: Aktuality.sk

Фото: Branislav Wáclav/Aktuality.sk