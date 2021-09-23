Из-за расистского названия: в Великобритании переименовывают паб с 200-летней историей

В Великобритании исторический паб The Black Boy (Черный парень) решили переименовать из-за беспокойства, что его название имеет расистский оттенок. Заведение в Вустершире не меняло название более 200 лет.

По информации Daily Mail, пабу почти 600 лет. Он известен как The Black Boy с начала XIX века. До этого заведение называлось Blackamoors. Сейчас же его переименуют в Bewdley.

Возмущенные местные жители раскритиковали решение о переименовании паба с 200-летней историей.

По словам местных, The Black Boy — не расистское название. А заведение вроде как назвали в честь короля Карла II.

В то же время историки считают, что Карла ІІ называли черным мальчиком, потому что это прозвище дала ему мать из-за темных волос и цвета лица.

По версии других экспертов, вблизи этой местности когда-то по реке перевозили уголь. Работники после работы приходили в паб, покрытые толстым слоем угольной пыли. Поэтому, вероятно, из-за этого так назвали заведение.

Кроме того, местные жители уже успели выразить свое возмущение на странице паба в Facebook:

Возможно, нам следует теперь называть заведение Снежинка, если название можно изменить так легко.

Я был здесь много раз с темнокожими друзьями и родственниками, и никто никогда не обижался, — пишут пользователи соцсети.

Однако владельцы объяснили, что паб был переименован как часть ребрендинга компании. Также они не согласились с обвинениями, что это касается расы.

Считается, что в стране существует около 25 пабов под названием The Black Boy.

Фото: The Black Boy