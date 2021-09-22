Количество белорусов, получивших убежище в Польше, превысило 100 тыс. — Дуда

Около 150 тыс. белорусов за последнее время получили убежище и работу в Польше. Такие цифры назвал президент страны Анджей Дуда во время выступления на Генассамблее ООН.

Он напомнил, что с августа 2020 года тысячи белорусов во время мирных протестов сталкивались с дубинками, слезоточивым газом и даже пулями. По его словам, сейчас в Беларуси насчитывается более 650 политзаключенных.

Также президент Польши проинформировал Генассамблею о деле белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака, которых приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы.

Вспомнил Дуда и о представителях польских меньшинств, задержанных белорусскими властями — Анжелику Борис и Анджея Почобута. Он требует их освобождения и призывает международное сообщество к большей солидарности с народом Беларуси, только хочет честного государства и честной демократии.

Кроме того, президент Польши обратил внимание на проблему миграционного кризиса на границе с Беларусью. Так, он рассказал, что белорусские власти привозят в свою страну десятки тысяч решительно настроенных жителей государств Ближнего Востока, которых под палками полицейских заставляют пересекать границы, пытаясь спровоцировать искусственную гуманитарный кризис.

На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что на территории Беларуси находятся около 10 тыс. мигрантов, которые могут перебраться в Польшу и Литву.

По его словам, это люди, перемещенные с Ближнего Востока, в основном — из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку.

В конце августа стало известно, что Польша завершает строительство стены длиной 150 км на границе с Беларусью. Забор из колючей проволоки высотой 2,5 метра Варшава сделала, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов из Беларуси.

Источник: Пресс-служба президента Польши