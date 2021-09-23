Мировые СМИ в новостях о покушении на Сергея Шефира акцентируют внимание на его дружеских отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и ищут возможные версии покушения.

Так, BBC, в частности, пишет о том, что нападение произошло за несколько дней до рассмотрения в парламенте законопроекта Зеленского о сдерживании влиятельных олигархов Украины.

А также, помимо прочего, приводит цитату пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что любые предположения о связи с Москвой имеют “признаки чрезмерно возбужденного эмоционального состояния”:

– К сожалению, сегодня, что бы ни произошло в Украине, никто из нынешних политиков не может исключить российский след, – цитирует представителя Кремля издание.

The New York Times отмечает и то, что нападение на Шефира произошло во время рабочего визита Зеленского в США, где во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины намеревался выступить с заявлением против военного вмешательства России на Восток Украины.

Было среди его планов, пишет издание, и заручиться дипломатической поддержкой Киева.

Далее СМИ рассказывает, что 57-летний Сергей Шефир является советником президента Украины и ближайшим доверенным лицом господина Зеленского.

Вспоминают, что Шефир вместе со своим братом и Владимиром Зеленским в 2003 году основали Квартал 95, благодаря чему бывший комик приобрел общенациональную славу.

The New York Times отмечает, что Владимир Зеленский использовал в 2019 году свою популярность для победы на президентских выборах.

Издание добавляет, что Сергей Шефир был продюсером популярного комедийного шоу Слуга народа, в котором Зеленский сыграл школьного учителя. По сюжету его принципиальная тирада против коррупции в правительстве стала вирусной в интернете, а сам он впоследствии стал президентом.

– После того, как господин Зеленский стал фактическим президентом в 2019 году, он назначил бывших партнеров по шоу-бизнесу на ключевые руководящие посты, – указывает издание.

The New York Times отмечает, что Зеленский с Шефиром являются соседями, а каждый раз, когда Зеленский находится в командировках, Шефир выгуливает пса президента.

– Моя главная цель, помимо моих обычных обязанностей, заключается в том, чтобы он (Зеленский, – Ред.) оставался человеком, – приводят цитату Сергея Шефира о Зеленском вскоре после его назначения советником в 2019 году.

Washington Post, пересказав все известные в настоящее время подробности происшествия, также пишет о том, что 57-летний Сергей Шефир является очень близким человеком к президенту и отмечает, что он был продюсером телекомедии Зеленского Слуга народа, в которой тот снимался до избрания президентом в 2019 году.

– Родившись в промышленном городе Кривой Рог, он вместе с Зеленским и другими соучредителями продюсерской компании создали комедийное шоу о скромном и честном человеке, который становится президентом, – знакомят иностранных читателей с Зеленским и Шефиром Washington Post.

Авто помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли 22 сентября около 10.00 на дороге между селами Круглое и Ходосовка Обуховского района Киевской области. В транспортное средство попало более 10 пуль.

В результате чрезвычайного происшествия пострадал водитель Сергея Шефира. Его после трех пулевых ранений прооперировали. По словам врачей, его жизни пока ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией Покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Правоохранители ввели специальную операцию Сирена, на месте проводят следственные действия. Всех, кто имеет какую-то информацию о покушении на Шефира, просят сообщать на линию 102.

Сам Шефир чрезвычайное происшествие назвал жутким. По его убеждению, целью покушения было запугивание высшего эшелона власти.

На произошедшее отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в США.

По словам главы государства, сразу после выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН он вернется в Киев.

Источник: BBC, The New York Times, Washington Post