Китайская компания Xiaomi ответила Минобороны Литвы на обвинения в цензурировании коммуникации пользователей.

Это произошло на следующий день после того, как Минобороны Литвы рекомендовало пользователям избегать китайских смартфонов из-за опасности для персональных данных и цензуры загруженного контента.

— Устройства Xiaomi не подвергали и не подвергают цензуре коммуникацию пользователей. Компания Xiaomi никогда не ограничивала и не будет ограничивать или блокировать любое личное использование пользователями наших смартфонов, в частности поиск, звонки, просмотр веб-страниц или использование стороннего программного обеспечения для связи, — заявили в компании.

Там добавили, что компания Xiaomi уважает и защищает законные права пользователей и придерживается Общего регламента о защите данных Европейского Союза (GDPR).

Соответствующее заявление от компании Xiaomi поступило после доклада Национального центра кибербезопасности при Министерстве национальной обороны, который провел оценку кибербезопасности 5G-смартфонов китайских производителей, которые поставляются в Литву.

После исследования ведомство рекомендовало не покупать устройства трех китайских производителей, и избавиться от тех, что уже есть в наличии. Речь идет о флагманах — Huawei P40, Xiaomi Mi 10T, OnePlus 8T.

Следователи обнаружили четыре существенных риска кибербезопасности, касающиеся безопасности персональных данных, нарушения свободы слова и встроенных приложений.

Источник: South China Morning Post