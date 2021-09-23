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Марія Степанюк |

Минобороны Британии во второй раз случайно “слило” данные афганцев, которые ждут эвакуации

Війська США в Афганістані

В Министерстве обороны Великобритании произошла вторая утечка данных с информацией об афганцах. Это потенциально ставит под угрозу безопасность тех, кто имеет право переехать в Британию.

Информацию десятков человек ошибочно скопировали в электронную почту в начале этого месяца, а их адреса электронной почты были видны всем получателям. В письме говорилось, что британские чиновники по вопросам переселения не могут связаться с афганцами, и просили их обновить свои данные.

Это уже второе подобное нарушение. Продолжается следствие.

В Министерстве обороны извинились, и заявили, что всем лицам предлагается дополнительная поддержка.

Обнаружение новой утечки данных произошло спустя только день после того, как Министерство обороны Британии извинилось за предыдущую утечку электронных адресов афганских переводчиков, работавших с британскими солдатами.

В рассылке содержались данные и фото более 250 человек, а их адреса также могли видеть все получатели.

Экс-министр обороны Великобритании Джонни Мерсер сказал, что из-за ошибки Министерства обороны на афганских переводчиков сейчас “безжалостно охотятся талибы”.

Из Афганистана Британия эвакуировала более 17 тыс. человек, но не вывезла всех сотрудников и переводчиков. Поэтому британское правительство беспощадно раскритиковали и обвинили в провале эвакуации людей.

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Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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