Нельзя забывать об оккупированном Крыме и Донбассе: президент Эстонии поддержала Украину

Мировое сообщество не должно забывать о российской оккупации Крыма и агрессии на Востоке Украины. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей речи на сессии Генассамблеи ООН.

Она отметила, что как избранный член Совета Безопасности ООН, Эстония продолжает держать вопрос агрессии России на Донбассе и незаконной аннексии Крыма на повестке дня.

— Мы не можем забыть оккупированный Крымский полуостров и ситуацию на Востоке Украины. Украина имеет нашу сильную и непоколебимую поддержку ее суверенитета, территориальной целостности и политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией. Безопасность Украины — это также наша безопасность, — заявила она.

В конце августа Керсти Кальюлайд заявила, что Украине может понадобиться еще 20 лет работы, чтобы стать членом Европейского Союза. Позже она объяснила, что поддерживает членство Украины в ЕС, но считает, что это произойдет при условии выполнения украинской стороной Копенгагенских критериев.

Кроме того, по мнению Керсти Кальюлайд, Украине нужно работать еще 30 лет, чтобы достичь уровня жизни и положения Эстонии. Но она убеждена, что для этого украинцы имеют большой потенциал и образованную рабочую силу.

Источник: Канцелярия президента Эстонии