10 декабря 2021 года состоится церемония вручения Нобелевских премий в шведском Стокгольме. Однако мероприятие пройдет в формате телетрансляций.

Лауреаты Нобелевской премии получат медали и дипломы в своих странах. Такое решение принял Нобелевский фонд из-за пандемии коронавируса.

Нобелевская неделя пройдет в Стокгольме с 6 до 12 декабря. Презентация победителей и вручение премий состоится 10 декабря в Стокгольмской ратуше.

Согласно планам, во время этой недели будет праздничный банкет, лекции, семинары от лауреатов, а также концерты.

Все торжества будут транслировать на официальных цифровым каналах Нобелевской премии. Известно, что на мероприятия смогут прийти местные жители, а все остальные присоединятся онлайн.

С 4 по 11 октября объявят победителей в области медицины, физики, химии и литературы, а также Нобелевской премии мира и премии по экономическим наукам.

Однако Нобелевский фонд все еще надеется, что сможет пригласить лауреатов в Осло на церемонию. Возможно ли это, объявят в середине октября.

— Неопределенность относительно хода пандемии и возможностей международных путешествий является причиной того, что лауреаты 2021 года получат свои медали и дипломы в своих странах, — заявил исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен.

Нобелевская премия — одна из самых престижных международных премий. Ее ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, гениальные изобретения или крупный вклад в культуру.

Учредили премию по завещанию шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Бернарда Нобеля. Он известен тем, что изобрел динамит.

В 1901 году состоялась первая церемония награждения. Ежегодно лауреатов объявляют в октябре, а вручение премий состоится 10 декабря — в день смерти Нобеля.

Джерело: Нобелевский фонд

Фото: Нобелевский фонд