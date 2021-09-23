В Сомали состоялся первый за 30 лет публичный показ фильма. В Национальном театре в столице страны Могадишо показали два короткометражных фильма сомалийского режиссера Ибрагима КМ.

Historic night in Mogadishu as youth born during the civil war go to the national theatre for the first film screening in decades. #Somalia pic.twitter.com/rAc78F53C8 — Harun Maruf (@HarunMaruf) September 22, 2021

Режиссер театра Абдикадир Абди Юсуф сказал, что это — историческая ночь для сомалийского народа.

— Это показывает, как надежды возродились после стольких лет испытаний. Это платформа, которая позволяет сомалийским песенникам, сказочникам, режиссерам и актерам открыто показать свои таланты, — сказал он агентству AFP.

За просмотр двух фильмов Ритуал (Hoos) и Свидание из ада (Date from Hell) зрители заплатили по $10. Чтобы попасть в зал, им пришлось пройти несколько контрольно-пропускных пунктов, ведь сам театр расположен в зеленой зоне, где также расположен президентский дворец и парламент Сомали.

— В старые добрые времена я смотрел концерты, спектакли, эстрадные шоу, народные танцы и фильмы в национальном театре. Мне становится плохо, когда я вижу, как в Могадишо не хватает ночной жизни, которая когда-то была. Но это хорошее начало, — сказал один из посетителей Осман Юсуф Осман.

Театр был построен китайскими инженерами в подарок от лидера Китая Мао Цзэдуна в 1967 году. Он рассматривался как важная движущая сила в культурном развитии Сомали в 1970-х и 1980-х годах.

Его закрыли в 1991 году — в начале гражданской войны. Потом использовали в качестве базы для военачальников, воевавших за столицу. В результате этого театр пришел в упадок.

Его вновь открыли после ремонта в 2012 году, но здание сразу же взорвали боевики террористической организации Джамаат Аш-Шабаб, которые считали развлечения и фильмы “морально испорченными”.