В Сомали состоялся первый за 30 лет публичный показ фильма. В Национальном театре в столице страны Могадишо показали два короткометражных фильма сомалийского режиссера Ибрагима КМ.

Historic night in Mogadishu as youth born during the civil war go to the national theatre for the first film screening in decades. #Somalia pic.twitter.com/rAc78F53C8

