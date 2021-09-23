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Марія Степанюк |

В Сомали впервые за 30 лет состоялся публичный показ фильма

Перший за 30 років показ фільму у Сомалі

В Сомали состоялся первый за 30 лет публичный показ фильма. В Национальном театре в столице страны Могадишо показали два короткометражных фильма сомалийского режиссера Ибрагима КМ.

Режиссер театра Абдикадир Абди Юсуф сказал, что это — историческая ночь для сомалийского народа.

— Это показывает, как надежды возродились после стольких лет испытаний. Это платформа, которая позволяет сомалийским песенникам, сказочникам, режиссерам и актерам открыто показать свои таланты, — сказал он агентству AFP.

За просмотр двух фильмов Ритуал (Hoos) и Свидание из ада (Date from Hell) зрители заплатили по $10. Чтобы попасть в зал, им пришлось пройти несколько контрольно-пропускных пунктов, ведь сам театр расположен в зеленой зоне, где также расположен президентский дворец и парламент Сомали.

— В старые добрые времена я смотрел концерты, спектакли, эстрадные шоу, народные танцы и фильмы в национальном театре. Мне становится плохо, когда я вижу, как в Могадишо не хватает ночной жизни, которая когда-то была. Но это хорошее начало, — сказал один из посетителей Осман Юсуф Осман.

Театр был построен китайскими инженерами в подарок от лидера Китая Мао Цзэдуна в 1967 году. Он рассматривался как важная движущая сила в культурном развитии Сомали в 1970-х и 1980-х годах.

Его закрыли в 1991 году — в начале гражданской войны. Потом использовали в качестве базы для военачальников, воевавших за столицу. В результате этого театр пришел в упадок.

Его вновь открыли после ремонта в 2012 году, но здание сразу же взорвали боевики террористической организации Джамаат Аш-Шабаб, которые считали развлечения и фильмы “морально испорченными”.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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