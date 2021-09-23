“Забыл” внести €1 млн в декларацию: экс-генпрокурора Албании приговорили к тюрьме

В Албании Специальный апелляционный суд по борьбе с коррупцией и организованной преступностью оставил в силе приговор, по которому бывшего генпрокурора страны Адриатика Лалу приговорили к двум годам лишения свободы с арестом активов.

Лалу признали виновным в том, что он предоставил ложные сведения в декларации, скрыв свои богатства, которые примерно оцениваются в €1 млн.

Он — самый высокий по рангу чиновник, которого за последние несколько десятилетий признали виновным в Албании.

Сам Лала не присутствовал на заседании суда. Его адвокат сообщил журналистам, что его подзащитный находится в больнице, но не сообщил в какой именно. Местные СМИ, ссылаясь на источники в албанской полиции сообщили, что Лала покинул пределы страны. В самой полиции эту информацию комментировать отказались.

Власти пока не выдали ордера на его арест. Глава спецпрокуратуры Арбен Края сказал, что приказ будет издан после того, как приговор суда вынесут в письменной форме.

Адвокат Лалы пообещал обжаловать приговор, который он считал несправедливым.

Лала был избран генеральным прокурором в 2012 году и покинул пост в 2017 году после окончания своего пятилетнего срока.

В последние дни пребывания в должности тогдашний посол США в Тиране Дональд Лу обвинил его в том, что он является врагом реформы правосудия в Албании, которая ввела процедуры проверки судей и прокуроров с целью искоренения коррупции и раскрытия незаконного скрытого имущества.

Из-за его подозрения в причастности к коррупции в 2018 году США запретили Лале въезд в страну.

Источник: BalkanInsight

Фото: BlueprintGreece