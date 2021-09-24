На границе Польши и Беларуси обнаружили тело мигранта из Ирака

Тело мигранта из Ирака, который пытался попасть в Европейский Союз, обнаружили на границе Польши и Беларуси.

По заявлению Европейской пограничной службы, группу мигрантов из Ирака задержали минувшей ночью в 500 метрах от границы Беларуси.

— Один из мужчин скончался, вероятно, в результате сердечного приступа, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, — сообщили в Европейской пограничной службе.

Это пятый человек за неделю, который умер на польско-белорусской границе.

В августе европейские пограничники зафиксировали в общей сложности более 3,5 тыс. попыток мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки нелегально попасть на территорию ЕС с тем чтобы получить паспорт беженца, с территории Беларуси. В сентябре таких попыток уже более пяти тысяч.

В Польше и других европейских странах обвиняют в этом Минск, считая, что белорусское руководство специально обостряет ситуацию с наплывом мигрантов в ЕС.

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Корреспондент сайта журналистских расследований Bellingcat заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украине собственных агентов.

По словам репортера Христо Грозева, в Украине находится достаточно много шпионов ФСБ.