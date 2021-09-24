Бывший глава администрации Каталонии и лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон был задержан на Сардинии итальянскими властями.

Испания обвинила его в подстрекательстве к сепаратистскому референдуму за независимость в 2017 году, который испанский суд признал незаконным.

Тогда он был президентом Каталонии, но после голосования бежал в Бельгию. Он проживает там и является депутатом Европейского парламента.

Задержание произошло на основании международного ордера, выписанного испанскими властями.

Но адвокат Пучдемона Гонсало Бое предполагает, что действие ордера было приостановлено судом Европейского Союза.

El President Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado; esta detención es en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida. — Gonzalo Boye (@boye_g) September 23, 2021

Итальянская полиция ждала его прибытия в аэропорту Альгеро на Сардинии. Пучдемон отправился на средиземноморский остров, чтобы принять участие в каталонском фестивале фольклора.

Судья в Сардинии должен будет решить, освобождать его или экстрадировать.

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Референдум 2017 года, когда региональный парламент Каталонии провозгласил независимость, вызвал самый глубокий политический кризис Испании за последние десятилетия. Официальный Мадрид тогда ввел прямое правление над регионом.

После того как Пучдемон и двое его коллег-министров сбежали, Испания заключила девять каталонских лидеров за подстрекательство к мятежу и их роль в референдуме за отделение. В июне их помиловал премьер-министр Испании Педро Санчес.

В июле Суд ЕС в Люксембурге отказал в восстановлении депутатской неприкосновенности Пучдемону и его соратникам Антони Комину и Кларе Понсати, выступающим за независимость Каталонии от Испании. В 2019 году все трое были избраны в парламент ЕС, но не смогли приступить к выполнению своих обязанностей, потому что этому препятствовала Испания.

Мадрид не первый год добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников. Но из-за парламентского иммунитета власти Бельгии (там находятся Пучдемон и Комин) и Шотландии (находится Понсати) не могли дать ход запросам испанской стороны.

Адвокат Пучдемона заявил, что власти этих стран не могут выполнить ни один из запросов, пока не вынесут окончательное решение по делу.

Референдум о независимости Каталонии местные власти провели 1 октября 2017 года. Тогда за независимость проголосовали 90,18% жителей региона, против высказались 7,83%. Официальный Мадрид результаты не признал и назвал референдум незаконным.