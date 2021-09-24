Сотни тысяч людей в 99 странах мира приняли участие в экологических маршах из-за изменения климата

Несколько сотен тысяч людей в 99 странах мира сегодня, 24 сентября, приняли участие в скоординированной серии экологических демонстраций, целью которых было заставить власть действовать немедленно в связи с изменениями климата Земли.

Мировой экологический марш — первое, с начала пандемии коронавируса, мероприятие такого масштаба. Его организовали за месяц до COP26 — конференции ООН по изменению климата 2021, которая должна состояться в Глазго 31 октября. Мероприятие продлится до 12 ноября.

Организаторы утверждают, что люди собрались на акции в более чем 1,8 тыс. городах и населенных пунктах Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

В частности, в ФРГ за два дня до выборов в бундестаг на акцию вышли более 100 тыс. человек. Перед ними выступила шведская активистка Грета Тунберг.

— Да, мы должны голосовать, вы должны голосовать, но помните — одного голосования не хватит. Мы должны и в дальнейшем выходить на улицы, — сказала она.

В Мексике протестующие вышли к президентской резиденции — Национального дворца в Мехико — с требованиями к государственной нефтегазовой компании Pemex представить план по отказу от углеродного топлива.

В Бангладеш демонстранты выступали против строительства новых электростанций, работающих на угле или газе.

В ЮАР демонстрации организовали в 12 городах в рамках трехдневной забастовки с призывом к правительству заменить ископаемое топливо в сфере энергетики.

В Лондоне активисты выступали перед зданием парламента.

Позже экологические акции пройдут в Канаде, Бразилии и Аргентине.

По словам Тунберг, демонстрация в Германии, которую она возглавила, не является частью избирательной кампании какой-либо партии накануне парламентских выборов в стране.

Активистка заявила, что меры призваны прежде всего привлечь внимание людей к проблемам климата.

Фото: Climate Reality