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Дмитро Кудрявцев |

В США группа беженцев напала на военную в лагере беженцев

Лагерь Беженцев

Группа афганцев напала на военнослужащую Соединенных Штатов Америки в лагере беженцев, который расположен на военной базе Форт-Блисс, штат Нью-Мексико.

Инцидент произошел еще 19 сентября, однако известно о нем стало только сейчас.

Федеральное бюро расследований уже начало проверку по данному факту. В свою очередь руководство базы пообещало усилить меры безопасности.

Кроме того, в другом лагере беженцев, который находится в штате Висконсин близ базы Форт-Маккой – на протяжении недели арестовали еще двоих афганцев.

32-летнего Мохаммада Харуна Имаада подозревают в убийстве собственной жены, а 20-летнего Бахрулла Нури – в попытке совращения несовершеннолетней.

При этом американские чиновники настаивают, что всех афганцев, которых вывозили из страны, тщательно проверили перед вылетом в США.

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На сегодняшний день в США созданы два лагеря беженцев для жителей Афганистана, которые были эвакуированы после захвата власти в стране боевиками террористической организации Талибан.

Один из них расположен в Форт-Блиссе, где находится более 10 тысяч беженцев, а второй – в Форт-Маккей – там проживают 13 тысяч человек.

Источник: ABC News

Фото: Depositphotos

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