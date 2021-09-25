Выборы в Германии: кто будет править после Меркель

В честь Ангелы Меркель выпускают плюшевых мишек, музей мадам Тюсо переодевает ее восковую фигуру в одежду для отдыха, а сама канцлер делает милые фотографии с попугаями – так Германия прощается со своим бессменным лидером.

Меркель руководила страной 16 лет, а 26 сентября немцам предстоит избрать новый парламент уже без ее участия. Так что выборы станут эпохальными не только для Германии, но и для всего мира, в том числе и для Украины.

Не знают за кого

Меркель так долго руководила Германией, что теперь многие немцы просто не знают за кого голосовать. Согласно соцопросам, за неделю до голосования 40% избирателей еще не определились со своим выбором. Это делает кампанию еще более непредсказуемой.

На лицо кризис лидерства, большинство населения Германии боится, что ни один из потенциальных преемников и близко не имеет сопоставимого с Меркель опыта.

Основных кандидатов на замену вечному канцлеру три – Армин Лашет из партии Меркель ХДС/ХСС, действующий министр финансов Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партию, и Анналена Бербок из Зеленых.

Изначально казалось, что Лашету особенно и делать ничего не нужно, чтобы принять власть из рук своей соратницы по партии. Но он умудрился растерять весь рейтинг из-за ряда пиар-провалов. То засмеялся на пресс-конференции, посвященной жертвам наводнения на западе Германии, то неуверенно выглядел на дебатах.

Играют против Лашета и неудачные кейсы действующей власти, как то плохо организованная эвакуация из Афганистана, например.

В апреле в избирательной гонке активно набирала ход 40-летняя Бербок – самая молодая из кандидатов в канцлеры. Лидер Зеленых обещала немцам другую, чистую и открытую, политику, но в ходе кампании выяснилось, что она сама с большим опозданием уведомила бундестаг о доходах на стороне, а в ее книге нашли плагиат.

И вот таким образом, в неожиданные лидеры выбился представитель СДПГ Олаф Шольц, занимающий пост министра финансов в нынешнем правительстве Меркель. Какой-то особой харизмой Шольц не выделяется, он чистой воды бюрократ, которого в прессе даже прозвали шольцомат за отсутствие эмоциональности и реакции робота.

Но именно в Шольце многие видят продолжателя традиций Меркель – опытного, консервативного правителя. А опыт особенно востребован на этих выборах, когда впервые в истории Германии в них не участвует действующий канцлер.

— Ты голосуешь за Шольца, если тебе важна та Германия, в которой ты привык жить, — объясняет немецкий политолог Алексей Юсупов.

Европа без лидера

Но уход Меркель имеет значение далеко не только для Германии. Фактически, последнее десятилетие именно Ангела была главным лидером всего Евросоюза.

Для Украины последствия тоже могут иметь кардинальный характер, ведь именно Меркель была ключевой движущей силой Нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе.

— Он хоть называется нормандским, но тем не менее создан по инициативе Меркель. Она была лидером процесса, — отмечает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Нормандский формат и так не собирался уже почти два года, а без Меркель он и вообще рискует прекратить существование.

— Будет пауза в международных отношениях. Новому канцлеру нужно набрать внешнеполитический вес и опыт. Если спросите меня — это будет длиться плюс-минус год. Мы на Меркель обижаемся за Северный поток, говорим, что она не отстаивает наши интересы и подыгрывает России. Но тем не менее в критические моменты она всегда работала на деэскалацию. И за это мы должны быть ей благодарны, — подчеркивает Климкин.

Кто будет новым канцлером и как он будет действовать на международной арене – вопрос открытый. Одно понятно наверняка — первое время Украины точно не будет среди его приоритетов.

— Для нового лидера Германии Украина – это не самое важное, самое важно это построить хорошие отношения с российским лидером, — считает немецкий политолог, профессор Йенского университета Андре Хертель.

У Меркель всегда был особенный контакт с Владимиром Путиным, новому канцлеру только предстоит его установить. Традиционно более ориентированными на Москву в немецкой политике считают социал-демократов.

— Социал-демократы очень скептически относятся к санкциям против России’, — констатирует Хертель.

С другой стороны, наоборот Зеленые более тверды в вопросе санкций против Москвы, критикуют Северный поток-2 и поддерживают Украину.

Самым хорошим сценарием для нас была бы коалиция между ХДС и Зелеными. Самый опасный сценарий – левая коалиция во главе с социал-демократами.

В любом случае, даже после выборов переговоры о создании коалиции еще будут длиться около месяца, а может и дольше. По итогам выборов 2017 года переговоры о коалиции продлились полгода. Все это время правительство продолжит возглавлять Меркель.