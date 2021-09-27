Иначе не будет евроинтеграции: Боррель призвал Сербию и Косово к деэскалации конфликта

Сербия и Косово должны прекратить эскалацию насилия на границе, отвести от нее свои силы специального назначения и демонтировать блокпосты.

С таким призывом выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Дальнейшие провокации, односторонние и несогласованные действия недопустимы, — подчеркнул дипломат.

По его словам, обе стороны конфликта должны пойти на компромиссы, чтобы разрядить ситуацию в регионе и не допустить ее дальнейшей эскалации.

При этом Боррель пообещал, что Евросоюз приложит все усилия, чтобы наладить диалог между сербами и косоварами.

Политик также отметил, что вся ответственность за риски для безопасности и благополучия местных громад будут лежать на президенте Сербии Александаре Вучиче и премьер-министре Косово Альбине Курти.

Верховный представитель ЕС в очередной раз призвал начать диалог о создании условий для примирения, сотрудничества и, как следствие, региональной стабильности.

Он также отметил, что дальнейшая евроинтеграция обоих государств будет зависеть от того, смогут ли Белград и Приштина найти общий язык.

Причиной очередной эскалации стала блокада сразу двух пунктов пропуска косовскими сербами, которые таким образом выражали протест против требования менять сербские автомобильные номера на местные при въезде на территорию страны.

После этого правительство Косово приняло решение направить туда силы спецназначения, чтобы восстановить контроль над пограничными переходами.

В свою очередь Сербия привела войска на приграничных с Косово базах в состояние повышенной боевой готовности.