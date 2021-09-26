Исландия стала первой страной Европы, где большинство мест в парламенте получат депутаты-женщины.

Выборы состоялись в субботу, 25 сентября, а сегодня был завершен подсчет голосов.

Оказалось, что депутаты-женщины получили 33 мандата из 63-х в парламенте Исландии (Альтинге). Это 52% от общего количества парламентариев и на девять мест больше по сравнению с предыдущими выборами 2017 года.

По итогам выборов в Исландии правящая правительственная коалиция левых и правых во главе с премьер-министром Катрин Якобсдоуттир сохраняет большинство. В общем партия премьера Движение левых зеленых, а также консервативная Партия независимости и правоцентристская Прогрессивная партия получили 37 из 63 мест в парламенте.

Перед выборами лидеры этих трех политических сил заявляли, что будут вести переговоры о продолжении сотрудничества.

Стоит отметить, что, в отличие от некоторых других стран, в Исландии нет законодательных квот по представительству женщин в парламенте.

В течение длительного времени Исландия считалась лидером в сфере гендерного равенства. Она в очередной раз была признана самой равноправной страной в мире в отчете Всемирного экономического форума, обнародованном в марте.

В Исландии предоставляют одинаковый отпуск по уходу за ребенком как мужчинам, так и женщинам. Первый закон о равной оплате труда мужчин и женщин в стране был принят еще в 1961 году. Кроме того, это была первая страна в мире, которая избрала президентом женщину в 1980 году.

Согласно данным международной организации Межпарламентский союз (Inter-Parliamentary Union), пока что ни в одной другой стране Европы не превышен 50% порог по количеству женщин в высших законодательных органах власти. Наиболее близка к этому Швеция, в парламенте которой работают 47% женщин-депутатов.

По состоянию на сейчас лишь в пяти странах мира женщины занимают не менее 50% мест в парламенте: это Руанда (61,3%), Куба (53,4%), Никарагуа (50,6%), Мексика (50%) и ОАЭ (50%).

Фото: Associated Press