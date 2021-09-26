Герцог и герцогиня Сассекские обрушились с критикой на фармацевтические компании за то, что они не делятся рецептами вакцин против коронавируса.

Супруги приехали в США и приняли участие в концерте Global Citizen Live в Центральном парке Нью-Йорка.

Мероприятие собрало 60 тыс. человек.

Пара вышла на сцену в Центральном парке и осудила дезинформацию, бюрократию, отсутствие прозрачности и доступа вокруг вакцин.

— Мы боремся не только с вирусом. Это кризис прав человека. Готовы ли мы сделать все возможное, чтобы остановить эту пандемию? — спросил американцев герцог.

— Я очень рада вернуться сюда и видеть всех вас. Нам кажется, что эта пандемия длится вечность, и некоторых людей она уже достала, их она уже не волнует. Но если пандемия никого не будет волновать, она никогда не закончится. Есть столько вещей, которые мы можем сделать сегодня, сейчас, чтобы она закончилась. Для этого мы все собрались здесь, — добавила Меган Маркл.

Принц Гарри добавил, что человечеству нужно относиться к доступу к вакцинам как к базовым правам человека.

— У нас есть все, что нужно, чтобы вакцинировать мир. Но вот что говорят эксперты: многие страны уже готовы производить собственные вакцины, но им не позволяют этого. Потому что фармацевтические монополисты не делятся рецептами вакцин, — отметил принц.

По его словам, эти страны имеют возможность и сотрудников для производства вакцин.

— Все, чего они ждут — это рецепт вакцины и технология ее производства. И, кстати, большинство этих вакцин были оплачены из ваших налогов. Это ваши вакцины, и вы за них заплатили, — добавил герцог.

Мероприятие организовали в рамках сотрудничества с мировыми лидерами, с целью обеспечения глобального равенства и свободного доступа к вакцинам.

— Нужно положить конец пандемии корнавируса для всех и везде, — говорится в пресс-релизе Global Citizen.

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