Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на выборах в Бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер проголосовал на выборах в Бундестаг.

Штайнмайер пришел на оборудованный в школе избирательный участок на западе Берлина.

Голосование в ФРГ проходит в воскресенье с 8.00 (9.00 мск) до 18.00 (19.00 по Киеву).

Канцлер Ангела Меркель на этих выборах свою кандидатуру не выставляет.

Социал-демократическая партия Германии (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), что является старейшей политической партией Германии, накануне увеличила отрыв от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС) за 14 дней до выборов в Германии.

Согласно опросам издания Bild, по выборам в Бундестаг рейтинг СДПГ по сравнению с результатами прошлой недели вырос до 26%.

Блок ХДС / ХСС поддерживают 20% избирателей, рейтинг блока по сравнению с прошлой неделей не изменился.

Даже в случае победы с таким результатом СДПГ необходимо будет договариваться с другими политическими силами о формировании коалиции.