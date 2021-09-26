Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на выборах в Бундестаг

Штайнмаєр

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер проголосовал на выборах в Бундестаг.

Штайнмайер пришел на оборудованный в школе избирательный участок на западе Берлина.

Голосование в ФРГ проходит в воскресенье с 8.00 (9.00 мск) до 18.00 (19.00 по Киеву).

Канцлер Ангела Меркель на этих выборах свою кандидатуру не выставляет.

Социал-демократическая партия Германии (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), что является старейшей политической партией Германии, накануне увеличила отрыв от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС) за 14 дней до выборов в Германии.

Согласно опросам издания Bild, по выборам в Бундестаг рейтинг СДПГ по сравнению с результатами прошлой недели вырос до 26%.

Блок ХДС / ХСС поддерживают 20% избирателей, рейтинг блока по сравнению с прошлой неделей не изменился.

Даже в случае победы с таким результатом СДПГ необходимо будет договариваться с другими политическими силами о формировании коалиции.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка