Смерть украинца во Вроцлаве: в крови Никифоренко не обнаружили наркотиков

В крови 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, погибшего после задержания во Вроцлаве, не было обнаружено следов наркотических веществ.

Таким образом, результаты токсикологической экспертизы опровергают свидетельства сотрудников вроцлавского вытрезвителя, которые настаивали на неадекватном поведении украинца, якобы находившегося в состоянии наркотического опьянения.

По данным местных СМИ, на следующей неделе будет опубликована вся информация о расследовании смерти Никифоренко, после того как будет составлен окончательный рапорт.

Кроме того, стало известно, что расследование обстоятельств смерти украинца забрали у окружной прокуратуры города Свидниця и передали региональной прокуратуре в Щецине, что на северо-западе Польши.

Адвокат семьи Никифоренко Кшиштоф Будник заявил, что не понимает причин такого решения.

Он добавил, что его клиенты не предъявляли претензий к работе сотрудников прокуратуры в Свиднице.

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По словам Будника, защита также смогла получить доступ к видеозаписи, на которой видно, как шестеро полицейских издеваются и пытают задержанного украинца.

Напомним, 30 июля во Вроцлаве умер 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко, который был задержан сотрудниками полиции, когда в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой на автобусе.

Водитель высадил украинца из транспорта из-за того, что тот якобы бился головой об окно, а затем вызвал медиков, которые и передали парня полицейским.

В вытрезвитель Никифоренко привезли около 22.19, однако в здание украинца завели лишь в 22.27. В этот промежуток шестеро правоохранителей душили молодого человека, а также били его кулаками, ногами и дубинками.