Авария пассажирского поезда в США: есть погибшие, десятки пострадавших

В американском штате Монтана сошел с рельсов пассажирский поезд компании Amtrak. В результате инцидента есть жертвы и десятки пострадавших.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Джоплин днем в субботу, 25 сентября.

В компании Amtrak сообщили, что восемь из десяти вагонов поезда Empire Builder сошли с рельсов около 16:00 по местному времени. На момент аварии в поезде находились около 141 пассажира и 16 членов экипажа.

По данным шерифа округа Либерти, пока известно о как минимум трех погибших и 50 пострадавших.

Компания Amtrak сотрудничает с местными властями для перевозки травмированных пассажиров и безопасной эвакуации всех остальных.

На место инцидента были направлены спасатели из шести округов, а пять больниц находились в режиме ожидания для приема травмированных пассажиров.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил на место аварии группу экспертов для расследования инцидента.

В США сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие, десятки пострадавших / 4 фотографии

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в США. Так, в 2018 году поезд Amtrak перепутал колею в Южной Каролине и врезался в припаркованный грузовой поезд, в результате чего погибли три человека.

А в 2015 году поезд Amtrak, который двигался со скоростью более 100 миль в час (почти 161 км/ч), что вдвое превышало норму, отклонился от поворота в Филадельфии, в результате чего погибли восемь человек и более 200 получили ранения.

В конце марта в Днепропетровской области сошли с рельсов шесть из девяти вагонов Интерсити №732, который ехал по маршруту Киев – Запорожье. В вагонах находилось 88 пассажиров. Для расследования причин аварии Интерсити Киев – Запорожье Укрзализныця создала специальную комиссию.

Источник: The New York Times

Фото: Associated Press