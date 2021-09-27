Выборы в Германии: стали известны предварительные результаты экзитполов

По предварительным данным экзитполов, правоцентристский блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель и левоцентристская Социал-демократическая партия набрали примерно одинаковый процент голосов избирателей (по 25%) на парламентских выборах в Германии.

На третьем месте со значительным отрывом находится партия Зеленые — их поддержали около 15% граждан Германии.

За Евроатлантическую Свободную демократическую партию отдали голоса около 11% избирателей, правопопулистскую Альтернативу для Германии — 10%, а Левую партию — 5%.

Погрешность опроса может колебаться в пределах 1%. Следует отметить, что экзитполы не учитывают бюллетени, которые избиратели присылали по почте.

По данным немецких СМИ, нынешняя явка на выборах в стране может быть крупнейшей за последние 10 лет. Предварительные результаты выборов ожидают 27 сентября.

Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру на нынешних выборах. Она была канцлером Германии около 16 лет.

Источник: BBC