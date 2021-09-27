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Юлія Захарченко |

Выборы в Германии: стали известны предварительные результаты экзитполов

Выборы в Германии: стали известны предварительные результаты экзитполов

По предварительным данным экзитполов, правоцентристский блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель и левоцентристская Социал-демократическая партия набрали примерно одинаковый процент голосов избирателей (по 25%) на парламентских выборах в Германии.

На третьем месте со значительным отрывом находится партия Зеленые — их поддержали около 15% граждан Германии.

За Евроатлантическую Свободную демократическую партию отдали голоса около 11% избирателей, правопопулистскую Альтернативу для Германии — 10%, а Левую партию — 5%.

Погрешность опроса может колебаться в пределах 1%. Следует отметить, что экзитполы не учитывают бюллетени, которые избиратели присылали по почте.

По данным немецких СМИ, нынешняя явка на выборах в стране может быть крупнейшей за последние 10 лет. Предварительные результаты выборов ожидают 27 сентября.

Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру на нынешних выборах. Она была канцлером Германии около 16 лет.

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Источник: BBC

Фото: Getty Images

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