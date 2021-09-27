Выборы в Германии: в СДПГ считают, что получили мандат на формирование правительства

Социал-демократическая партия Германии получила мандат на формирование нового правительства.

Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявил генсек СДПГ Ларс Клингбайль после публикации последних результатов экзитполов.

— Это ставит перед нами задачу сформировать правительство. Мы хотим, чтобы Олаф Шольц стал канцлером, — заявил он.

Реакция политсил на результаты выборов

В партии Зеленых признали победу СДПГ и заявили, что готовы вступать в диалог с любой демократической партией, поскольку социальные изменения для них важнее, чем результаты выборов.

Как заявил исполнительный секретарь Зеленых Михаэль Кельнер, его партия допустила ряд ошибок, которые политсила признала. Он также отметил, что Христианско-демократический союз — Христианско-социальный союз получил исторически низкую поддержку избирателей.

В свою очередь генсек ХДС/ХСС Пауль Зиемяк заявил, что его партия имела хорошие шансы на победу, однако не воспользовалась ими.

Политик выразил надежду, что его партии удастся договориться о создании коалиции со Свободной демократической партией и Зелеными, после чего правительство возглавит именно представитель ХДС/ХСС, несмотря на результаты голосования.

Источник: ZDF