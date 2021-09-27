Из-за угрозы похищения: премьер-министру Нидерландов усилили личную охрану

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который ездит на работу в Гааге на велосипеде, получил дополнительную личную охрану на фоне опасений, что ему грозит похищение.

Такое решение было принято после того, как заметили слежку за передвижением Рютте, повлекшую беспокойство относительно возможных преступных действий одной из бандитских группировок, связанной с наркобизнесом в стране.

По данным газеты De Telegraaf, Рютте охраняют специально обученные полицейские из Королевской и дипломатической службы безопасности. Сам премьер-министр Нидерландов избегал личной охраны в течение десяти лет на своей должности.

Прокуратура Нидерландов и спецслужбы публично не подтвердили усиление мер безопасности премьер-министра.

— Ужасно. Я бы никому не пожелал такого. Успеха, премьер-министру Рютте, — написал в Twitter ультраправый политик Герт Вилдерс.

В Нидерландах участились жесткие инциденты с участием наркогруппировок так называемой марокканской мафии, после которых последовали заявления нидерландского полицейского союза о том, что Нидерланды становятся наркогосударством.

Недавнее убийство известного нидерландского уголовного журналиста Питера Р. де Вриза полиция трактует как попытку организованной преступности показать, что никто не находится вне зоны их досягаемости.

Следователи считают, что кадры и снимки умирающего де Вриза, появившиеся в социальных сетях вскоре после того, как на него напали, были распространены членами банды как предупреждение для других.

На прошлой неделе правительство Нидерландов объявило, что дополнительные €400 млн будут потрачены на борьбу с организованной преступностью в 2022-23 годах.

Источник: De Telegraaf