Маск заявил о расширении инвестиций Tesla в Китае

Основатель Tesla Маск намерен расширять производство в Китае.

Маск уже второй раз за месяц высоко оценил Китай, который, по его словам, является важным звеном в производстве электромобилей компании.

— Это (Китай — Ред.) Мировой лидер в цифровизации. Tesla продолжит расширять наши инвестиции и усилия в сфере исследований и разработок в Китае, — сказал Маск во время Всемирной интернет-конференции, организованной администрацией киберпространства КНР.

По его словам, Китай тратит много ресурсов и усилий на применение новейших цифровых технологий в различных отраслях промышленности, включая автомобильную промышленность.

Во время своего выступления Маск также призвал к защите данных.

— В Tesla мы рады видеть ряд законов и нормативных актов, которые были разработаны для усиления управления данными, — сказал Маск.

По его словам, компания уже создала центр обработки данных в Китае, чтобы локализовать все данные, полученные от нашего бизнеса здесь, включая производство, продажи, обслуживание и зарядку.